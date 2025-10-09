Intento de asalto con balacera y resultado fatal en Cambyretá

Un grupo de cuatro asaltantes interceptó un vehículo tipo Kia Río de color rojo, con matrícula NAL 039, que estaba al mando de Estanislao Casco Acosta (74), quien se desempeñaba como cambista. Los delincuentes llegaron al sitio portando armas cortas y largas, según los reportes preliminares.

El hecho se registró cerca de las 16:30, en la vía pública del barrio Las Carmelitas del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

En imágenes de circuito cerrado se observa cómo los atracadores llegaron a bordo de un vehículo de color blanco y dispararon contra el automóvil del cambista. Personal técnico del Departamento de Criminalística constató que, de los diez impactos visibles en el coche de la víctima, dos fueron efectuados desde el interior, mientras que ocho provinieron desde el exterior.

Los investigadores presumen que el cambista opuso resistencia al asalto, lo que desató la balacera y obligó a los maleantes a huir del sitio. Posteriormente, la esposa de la víctima entregó a los intervinientes el arma de su marido hallada en la escena: un revólver calibre .38 con dos vainas percutidas.

Intento de asalto fatal

En el intercambio de disparos, el cambista recibió dos impactos que lo hirieron en el cuello y en el brazo izquierdo. Fue auxiliado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cambyretá en estado grave y trasladado a un sanatorio privado de la ciudad de Encarnación.

Cerca de las 19:40 se confirmó el fallecimiento de Estanislao Casco debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un intento de asalto frustrado, en el que los atracadores, al encontrar resistencia, respondieron con disparos antes de huir. En el vehículo de la víctima se halló una bolsa con dinero, que contenía G. 6 millones y 80.000 pesos argentinos, según los intervinientes.

Robaron un auto para escapar

Tras el ataque, a unas tres cuadras del sitio, los asaltantes abandonaron el vehículo en el que se desplazaban, un Toyota Corolla blanco con matrícula ABTA 142.

Luego interceptaron a una mujer que circulaba en sentido contrario, a bordo de una Toyota Ractis gris, chapa AAOC 825. Redujeron a la conductora, identificada como Eliana Magalí Leiva González, para robarle su automóvil y continuar la huida.

Tras un extenso rastrillaje por la zona, agentes de Prevención y Seguridad hallaron el vehículo robado a unos 1,5 kilómetros del lugar del hecho, en el barrio Nueva Esperanza de Cambyretá.

El caso continúa bajo investigación y está a cargo de la agente fiscal de turno, Lorena Castelví. La titular de la causa manifestó que incautaron un chaleco antibalas en el Toyota blanco y otros dos en el otro rodado robado.