Tensión en Ciudad del Este: incendio y personas atrapadas tras una violenta riña en un edificio

Un violento episodio se reportó dentro del edificio Castillo de Diamante, ubicado sobre la avenida Adrián Jara y calle Ebay, en Ciudad del Este. Según reportan, también hay incendio que movilizó a varias unidades de emergencia.

Según el informe preliminar de la Comisaría Primera del barrio San Agustín, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30, tras una riña entre al menos cinco personas, entre ellos al menos uno aparentemente de nacionalidad china.

De acuerdo con los primeros reportes, el supuesto autor, un hombre de contextura robusta, habría atacado con un cuchillo a varias personas que se encontraban dentro de un departamento del piso 15 y, posteriormente, habría iniciado el fuego. Las llamas rápidamente envolvieron el lugar y complicaron el ingreso de los agentes policiales y bomberos voluntarios, quienes trabajan para controlar el incendio y rescatar a las personas atrapadas.

El edificio quedó sin energía eléctrica debido al corte preventivo, con el fin de evitar riesgos durante las tareas de rescate.

Un salto y operativo de rescate en marcha

Pasadas las 21:10, un hombre, presuntamente el autor del ataque, se arrojó al vacío desde una de las ventanas del edificio, y cayó sobre un techo de chapa del piso inferior.

Según datos, el hombre vestía remera gris, shorts negro con blanco y calzados deportivos. Fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este y trasladado de urgencia al Hospital del Trauma.

El comisario principal Humberto Galeano, jefe de Prevención de la Policía Nacional, confirmó que el operativo de rescate continúa y que el acceso principal del edificio permanece bloqueado. El denso humo que cubre las escaleras internas e impide el ingreso del personal sin equipos de oxígeno, por lo que los bomberos están utilizando escaleras y equipos especializados para ingresar por las ventanas.

Según los datos que se manejan, dentro del departamento aún quedarían al menos cinco personas atrapadas, que compartían el espacio con el agresor.

Las víctimas se habrían logrado comunicar por WhatsApp e informaron que se refugiaron en distintas habitaciones del lugar.

El Ministerio Público fue informado de inmediato y agentes fiscales ya se encuentran en el sitio para iniciar las investigaciones.