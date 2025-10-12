Exdiputado checo fue extraditado tras nueve años de estar prófugo

El ciudadano checo Petr Wolf, exdiputado de la República Checa y prófugo de la justicia de su país desde hace casi una década, fue extraditado este viernes desde Paraguay, en cumplimiento de una solicitud formulada por las autoridades judiciales del país europeo.

El procedimiento fue acompañado por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI) del Ministerio Público, y el asistente fiscal Joel Torres, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Requerido por fraude y frustración de ejecución de sentencia

Wolf era requerido por el Tribunal de Ostrava, en conexión con una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Olomouc, para cumplir una pena de seis años de prisión por el delito de fraude de subvenciones. Además, enfrenta otro proceso abierto ante el Juzgado de Primera Instancia de Ostrava por la supuesta comisión de frustración de la ejecución de resolución y destierro, conforme al Código Penal checo.

La solicitud de extradición fue judicializada en Paraguay en 2016, pero el exlegislador logró evadir la justicia durante años, utilizando pasaportes falsos de distintas nacionalidades y cambiando de identidad para permanecer en territorio paraguayo.

Captura y coordinación internacional

Tras diversas labores de inteligencia y cooperación entre organismos, la INTERPOL OCN-Asunción y la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público lograron su detención en 2024, cerrando un largo proceso de búsqueda internacional.

Finalmente, en cumplimiento de los tratados internacionales de extradición vigentes, Petr Wolf fue entregado a las autoridades checas, quienes lo trasladaron bajo custodia para cumplir su condena en su país de origen.

Fiscal Doldán: “Un ejemplo de cooperación judicial efectiva”

El fiscal Manuel Doldán destacó el trabajo conjunto entre las instituciones nacionales y extranjeras que permitió la concreción del procedimiento.

“Esta extradición refleja la eficacia de los mecanismos de cooperación judicial internacional y el compromiso del Ministerio Público con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo”, afirmó.