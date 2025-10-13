Tragedia en Misiones: guarda de ómnibus muere aplastado mientras revisaba desperfecto mecánico

La víctima fue identificada como Junior Peralta (33), quien se desempeñaba como guarda de un bus que cubría el trayecto Asunción–Encarnación. El ómnibus transportaba a 55 pasajeros y era conducido por Aldo Amarilla Gómez, mayor de edad.

Según el informe brindado por el jefe de la Subcomisaría local, José Espinosa, a Sangurí FM 90.7, el hecho ocurrió alrededor de las 03:30, cuando Peralta se disponía a inspeccionar un ruido extraño proveniente de la parte trasera del vehículo, entre una de las ruedas y la carrocería.

Al introducirse debajo del bus, se habría producido la ruptura de la suspensión del pulmón del colectivo, provocando que la estructura colapsara y aplastara al trabajador, quien falleció de forma instantánea.

El trágico suceso generó conmoción entre los pasajeros y testigos. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa y San Ignacio, así como efectivos de la Policía Nacional, acudieron rápidamente al lugar, pero ya nada se pudo hacer para salvar la vida del guarda.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.