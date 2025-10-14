Anulan sentencia y ordenan nuevo juicio a policía vinculado a Felipe Barón

El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, compuesto por Paublino Escobar Garay, Arnulfo Arias Maldonado y Claudia Criscioni Ferreira anuló la sentencia de cinco años en contra de Rigoberto René Ramírez Bazán, quien estaría vinculado al prófugo de la justicia, Felipe Barón Escurra.

Según el tribunal, se evidenció el error de juicio del tribunal de sentencia que condenó al agente policial al momento de definir su participación, en cuya sentencia afirmó que no se ha probado su autoría directa, obviando el análisis respecto a otros grados de participación, como ser la complicidad o el encubrimiento.

“Es decir, por una parte, el Tribunal afirma que Rigoberto René Ramírez Bazán es parte de la agrupación criminal y por otra niega su vinculación con los hechos delictivos realizados por la agrupación, para concluir como no probado”, dicta parte de la resolución de la Cámara de Apelación.

Agregan que este error de juicio, señalado por el agente fiscal Federico Delfino, también afecta a los agravios expuestos por la defensa técnica, por lo que no se puede arribar a la conclusión de que pertenece a una asociación criminal cuando que el propio tribunal no pudo vincularlo a los hechos acusados.

Condena a policía

El 22 de enero del 2023 se dio a conocer que una comitiva encabezada por el fiscal Federico Delfino e integrada por personal del Departamento contra el Crimen Organizado de Asunción allanó la sede de la Comisaría Cuarta de Capitán Bado, donde detuvieron al agente policial Rigoberto René Ramírez Bazán, de 36 años.

De acuerdo a las sospechas, este uniformado proveía armas al grupo criminal encabezado por el prófugo Felipe “Barón” Escurra Rodríguez, así como también es sospechoso de filtración de datos de operativos desplegados, ya que constantemente intercambiaba mensajes con el secretario del mencionado líder criminal, cuyo alias es “Kavaju”.

El agente de policía fue procesado por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo (coima).