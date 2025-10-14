Policía es herido por disparo en su vivienda, en San Lorenzo

En un incidente cuyas circunstancias exactas aún no han sido determinadas, un agente de la Policía Nacional resultó herido ayer lunes por un disparo de arma de fuego mientras se hallaba en su vivienda en el barrio Nueva Asunción de la ciudad de San Lorenzo.

Según información preliminar, el policía herido es el suboficial ayudante Diego Román Ríos (30 años), quien se hallaba en su residencia en compañía de su pareja Judith Belén Cardozo (27), también suboficial ayudante de Policía.

Agentes de la Policía acudieron al sitio tras una llamada al sistema 911 ante lo que en principio se reportó como un disparo accidental de arma de fuego.

El suboficial Ríos, quien acusó un disparo en la zona de la clavícula, fue trasladado inicialmente al Hospital de Calle’i y luego al Hospital “Rigoberto Caballero” de la Policía, en Asunción, donde permanece internado.