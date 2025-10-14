Video del violento asalto a una mujer y su hija de diez años: esta fue la insólita respuesta de la Comisaría 4ta

“No vas más a recuperar”, fue la respuesta que recibió por parte de los agentes de la Comisaría 4ta de Asunción a Alejandra Rolón, quien junto a su hija fueron víctimas de un violento asalto en el Barrio Obrero de Asunción el sábado a las 20:30.

“Vos en la comisaría misma no tenés esa seguridad, no recibís esa contención de ellos que te digan ‘sí, vamos a hacer algo’, no, nada, te asaltan no pasa nada, ellos mismos te dicen ‘no vas más a recuperar’, pero no es luego por recuperar justamente, sino que por lo menos se le agarre, se haga el intento, porque ellos hacen lo que quieren, nadie hace nada, o si corres con la mejor de las suertes, se les agarra, pero con la mejor de la suerte tiene que ser, en dos tres días ya están otra vez haciendo lo que quieren por la calle”, refirió la víctima.

Los asaltantes interceptaron a las víctimas en la calle Parapiti, casi novena proyectada de Barrio Obrero, al costado del estadio del Club Cerro Porteño. Los asaltantes en moto siguieron a las víctimas hasta unos metros antes de la vivienda, donde uno de ellos se bajó a amenazar a la mujer con “clavarle” si no entregaba todas sus cosas.

“Yo al escuchar el sonido de la moto y que se venía acercando y se quedaba, ya dije y pensé lo peor, pero no quería nomás asustarle a mi nena y ya se nos cruzaron luego enfrente, o sea se bajó y se quedó ya luego uno, re agresivo me dijo ‘te voy a clavar si no me das todo lo que tenés’, y como yo no tenía efectivo ni otra cosa, solo mi bolsa de super y mi celular que tenía en el bolsillo, yo le tire así del susto la bolsa del super y luego el celular ya le entregue rápido como para que nos deje porque tenía demasiado miedo por mi hija”, relató.

Mujer y su hija shockeadas

La víctima dijo que siente miedo e impotencia, ya que no pueden salir en su propio barrio a caminar tranquilas, y otra vez la gente dice ‘es tu culpa, vos buscaste’, por salir a hacer las compras a la noche.

“No debería ser así, la gente honrada y decente tendríamos que poder salir a caminar o a comprar o al súper tranquilamente, sin qué delincuentes que no trabajan tengan que venir a arrebatarnos, a despojarnos lo que con sacrificio conseguimos”, concluyó.