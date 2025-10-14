Detienen a sospechoso de robo a cooperativa en Obligado

El agente fiscal Héctor Garay, en conjunto con agentes del Departamento de Investigaciones de la oficina regional en las Colonias Unidas, el Grupo Lince y la Comisaría 13ª, realizaron tres allanamientos en prosecución de la investigación del asalto a la Cooperativa San Florián, cometido el pasado 9 de octubre en Obligado.

La primera residencia intervenida está ubicada en el barrio Santa Lucía de Hohenau, donde incautaron una motocicleta Star tipo Strail de competición, de color rojo y sin chapa. La segunda vivienda, en el barrio Panambí de Obligado, donde incautaron una motocicleta Maruti tipo cobrador de color azul sin chapa; una motocicleta Star tipo cobrador, color azul sin chapa; una campera negra y un teléfono celular Redmi de color negro.

En la tercera vivienda, también en el barrio Panambí, lograron la detención de Diego Ramón Trombetta (26), quien tiene una orden de captura por otra causa. Es requerido por la justicia por supuesta tenencia y comercialización ilegal de estupefacientes.

Posteriormente, fue aprehendido el hermano de este joven, sindicado como presunto autor del robo. Fue identificado como William David Trombetta Arzamendia (21), quien no registra antecedentes en el sistema de la Policía Nacional.

Para los investigadores, existen varias evidencias —como la motocicleta, la vestimenta y la contextura física— que apuntan a que Trombetta Arzamendia sería el presunto autor del millonario robo a la cooperativa.

El robo

Un solitario delincuente cometió un asalto a mano armada a las 12:40 del jueves 9 de octubre en la cooperativa denominada “San Florián Ltda.”, ubicada sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Nanawa, en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa.

El mismo ingresó al local con vestimenta oscura, tapabocas, quepis y un arma de fuego en mano. Intimó a la cajera para que entregara el dinero. Según los intervinientes, el sujeto se movilizaba a bordo de una motocicleta tipo CG, sin chapa.

De acuerdo con imágenes del circuito cerrado, se constató que el maleante dejó su motocicleta a unos 50 metros del lugar para llegar caminando hasta el local. Posteriormente, tras cometer el hecho, regresó hasta su biciclo con el botín y huyó del sitio.

El local no contaba con guardia ni con mecanismos de seguridad, por lo que el delincuente no tuvo obstáculos para perpetrar el hecho. Se habría llevado un teléfono corporativo y dinero en efectivo. Estiman que el monto robado ascendería a aproximadamente G. 40 millones.