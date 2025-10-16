Dos hombres irrumpen en vivienda de una mujer y huyen sin robar nada

Un confuso episodio se registró en la mañana del miércoles en el barrio San Pablo de Asunción, cuando dos hombres ingresaron repentinamente a la vivienda de una mujer y luego huyeron sin llevarse ningún objeto de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, en una casa ubicada en el Pasillo 2 del mencionado barrio, según el informe de la Comisaría 16ª Asunción. La víctima fue identificada como Agustina Romero de Ortiz, de 54 años, quien se encontraba en el interior de su vivienda al momento del suceso.

De acuerdo con el relato de la mujer, los sujetos vestían ropas oscuras y llegaron a bordo de un vehículo Toyota Premio de color plata, sin chapa. Ingresaron a la vivienda sin utilizar armas de fuego ni armas blancas, aunque tomaron destornilladores que hallaron en el lugar para intimidarla y exigirle dinero.

Lea más: Arrestan a joven con antecedentes tras asaltar a un hombre de la tercera edad

El comisario Juan Velázquez, jefe de la Comisaría 16ª, explicó que los intrusos huyeron rápidamente luego de ser sorprendidos por el yerno de la víctima, quien se encontraba en la parte trasera del domicilio. “Cuando el yerno escuchó el pedido de auxilio y salió, los sujetos se dieron a la fuga en forma precipitada”, relató el jefe policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Velázquez señaló que el episodio “resulta confuso”, ya que los hombres no se llevaron dinero ni objetos personales, pese a que en el lugar había celulares y otros artículos a la vista. Uno de los sospechosos llevaba tapaboca y quepí, mientras que el otro cubría su cabeza con un gorro y un tapaboca negro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video del violento asalto a una mujer y su hija de diez años: esta fue la insólita respuesta de la Comisaría 4ta

Investigación en curso

La Policía ya cuenta con datos preliminares de los presuntos autores y se encuentra realizando rastrillajes en la zona, así como la revisión de cámaras de circuito cerrado, con apoyo de vecinos. Según el comisario, los investigadores presumen que los sujetos serían adictos habituales del área y que podrían provenir de la zona de Lambaré.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que acompañará las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.