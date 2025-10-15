Arrestan a joven con antecedentes tras asaltar a un hombre de la tercera edad

Agentes de la Comisaría 2ª de Asunción detuvieron el martes a Pedro Fabián Martínez Bazán, alias “Sapolo”, de 26 años, quien contaba con una orden de captura por su presunta participación en dos robos ocurridos el domingo pasado en la capital. El sospechoso, que había salido de prisión hace apenas tres meses, fue identificado gracias a un video de circuito cerrado que captó el momento en que asaltó violentamente a un hombre de la tercera edad.

El operativo se realizó alrededor de las 18:30 sobre las calles Ursicino Velazco y Refugio de la SEN, en el barrio Tacumbú de Asunción. De acuerdo con el informe policial, durante un control de rutina los agentes verificaron los datos de Martínez Bazán en el sistema de la Policía Nacional y confirmaron que el mismo contaba con una orden de captura vigente, firmada por el fiscal Marcelo Saldívar, en el marco de la causa “Juan José Aguilar Velázquez y otros s/ robo”.

El subcomisario Blas Espínola explicó que el detenido es considerado uno de los autores de dos robos registrados el domingo pasado, y que su identificación fue posible gracias a imágenes de cámaras de seguridad difundidas tras los hechos.

“El ciudadano Pedro Fabián, alias Sapolo, fue aprehendido esta tarde. Es uno de los sindicados del robo del domingo. Tiene varios antecedentes y hace tres meses salió de la penitenciaría”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hurtan un auto en menos de dos minutos en pleno centro de Villarrica

Video clave para identificar al asaltante

Las imágenes del circuito cerrado fueron determinantes para ubicar al sospechoso. En el video se observa el momento en que un hombre de la tercera edad es interceptado por dos motochorros, uno de ellos desciende del biciclo, y lo empuja y forcejea con él para robarle 800 mil guaraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el video se ve cómo intentó golpearlo para sacarle el dinero”, precisó Espínola.

Tras analizar el material y confirmar la identidad del sospechoso, los agentes realizaron un trabajo de inteligencia que permitió localizarlo en una vivienda del barrio Tacumbú.

“Al ver al personal policial intentó correr y refugiarse nuevamente en una casa, pero logramos aprehenderlo”, agregó el subcomisario.

Lea más: Video del violento asalto a una mujer y su hija de diez años: esta fue la insólita respuesta de la Comisaría 4ta

Recientemente liberado y con nuevo aspecto

Según los investigadores, Sapolo había recuperado su libertad hace tres meses tras cumplir condena por hechos de robo. Luego de los asaltos, habría intentado cambiar su apariencia para despistar a los agentes.

“Se cambió el look, se cortó el cabello después del hecho”, explicó Espínola.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece en dependencias de la Comisaría Segunda, mientras continúa la búsqueda de otro sospechoso que habría participado en los robos.