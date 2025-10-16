Polémico exviceministro ocupará importante cargo en el Ministerio del Interior

El nombramiento de Herminio Lobos Centurión al frente de la Dirección General de Transparencia y Corrupción del Ministerio del Interior se hizo efectivo a través del Decreto Presidencial N° 4762 de fecha 15 de octubre de 2025, en reemplazo de Rubén Darío González Bogado.

El nombramiento de Lobos en un alto cargo del Ministerio del Interior, contraste con la imagen que dejó durante su paso como titular del Viceministerio de Culto en 2018, donde se vio involucrado en varios escándalos.

Una auditoría realizada ese año por la Unidad Anticorrupción del entonces Ministerio de Educación y Cultura (MEC) detectó indicios de que Lobos “simulaba” la realización de viajes tanto al interior del país como al exterior para quedarse con los viáticos correspondientes.

En su defensa, Lobos dijo que percibía un buen sueldo y que no se veía en la necesidad de manchar su nombre por G. 1.700.000 y que, efectivamente, realizaba de entre uno a dos viajes al mes para capacitaciones.

El otro hecho

Sin embargo, el suceso que causó mayor escándalo durante su administración fue el supuesto envío de mensajes de contenido sexual a una funcionaria de menor rango que estaba a su cargo.

A raíz de esa situación pasó a ser conocido con el mote de “director berenjena” y la presentación como evidencias de capturas de pantalla de los mensajes de texto enviados desembocó en un sumario administrativo, que derivó en la destitución de su cargo.

Más nombramientos

Otras importantes designaciones realizadas dentro del Ministerio del Interior fueron la de r Carlos Ramón Orué Giménez como director general del Sistema 911 en esa Secretaría de Estado, a través del Decreto N° 4783 de la misma fecha. Sustituyó en el cargo a Carlos Hernán Escobar.

Asimismo y mediante el Decreto N° 4760, se nombró a Francisca Graciela Mereles Zorrilla como directora de Auditoría Interna del Ministerio del Interior, en reemplazo de Carlos Teófilo Escobar Díaz.

Éste último pasó a ocupar el cargo de director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría Estatal en lugar de Ramiro Sabino Ocampos González, según consta el Decreto N° 4759 del Poder Ejecutivo.