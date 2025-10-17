Asesinato de Guillermo Moral: trasladan desde CDE a Asunción a dos detenidos

El militar Guillermo Moral fue quien había denunciado el intento de ingreso de un celular a la cárcel de Viñas Cué para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, en junio del 2023. El uniformado fue asesinado el 2 de octubre pasado frente a la Facultad de Derecho de la UNA.

Por el caso, el ministro del Interior, Enrique Riera, recientemente detalló que las investigaciones llevaron a una serie de procedimientos en Ciudad del Este y ahora dos hombres fueron trasladados desde la capital del departamento de Alto Paraná a Asunción.

Los detenidos se encuentran en el departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y serían sospechosos de tener algún vínculo con el homicidio. Sin embargo, la Policía no brindó mayores datos ni identificaciones, ya que se espera una conferencia de prensa este viernes al respecto.

Ambos estarían apuntados por cuestiones monetarias para el crimen y uno de ellos sería un “peso pesado” en la zona este del país.

Sospechosos del asesinato del militar

Los investigadores llegaron a recabar suficiente información para identificar a los presuntos autores del asesinato: Rogelio Díaz (18), quien manejaba la motocicleta utilizada en el homicidio, y su acompañante que fue un adolescente de 16 años.

Por otra parte, en Ciudad del Este, específicamente en el barrio San Rafael, se aprehendió a Jorge Guillén Bogado (44), quien habría proporcionado el dinero enviado a los sicarios que acabaron con la vida del militar.

También en CDE, pero en el barrio San Antonio, fue aprehendido Ángel David González, quien, nuevamente según datos extraoficiales, estaría vinculado a pagos realizados a los autores materiales del crimen.

Es probable que los dos hombres que se encuentran ahora en Asunción sean estos dos últimos, aunque la confirmación se daría recién en una conferencia de prensa oficial, según los intervinientes.

