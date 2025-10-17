Cuatro presuntos microtraficantes detenidos con drogas y armas en San Pedro del Paraná.

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón, encabezó allanamientos realizados en compañía de agentes de las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el barrio Santa Catalina de San Pedro del Paraná, del departamento de Itapúa.

Durante las incursiones fueron detenidas cuatro personas, identificadas como Richart Javier Ramos Brítez (19), Oscar Javier Sanabria Varela (34), de nacionalidad argentina y dos menores de 15 y 14 años.

El procedimiento se realizó en tres viviendas, en las que fueron hallados 138 gramos de cocaína, 2 kilos 322 gramos de marihuana, un fusil tipo Mauser recortado calibre 7.62, un rifle calibre 22, tres motocicletas utilizadas para el traslado de drogas, una balanza de precisión, aparatos celulares y dinero en efectivo en distintas monedas.

Las tres viviendas allanadas se encontraban a escasos metros entre sí, dentro del mismo barrio y eran utilizadas como puntos de acopio y distribución de drogas, operando bajo una estructura familiar que mantenía el control del microtráfico en la zona, según los investigadores.

El operativo se realizó con personal de las oficinas regionales de Encarnación y San Ignacio Guasu de la Senad, en el marco de la implementación del Plan Sumar. La incursión se realizó durante la tarde de este jueves.