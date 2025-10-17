Desmantelan red de microtráfico vinculada al Clan Rotela entre Luque y San Lorenzo

En el marco del “Plan Sumar”, la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con los fiscales antidrogas Fernando Meyer y Julia Báez, llevó adelante la operación “Frontera Interna”, que tuvo como objetivo desarticular una red de distribución de drogas que operaba entre los barrios “Laurelty” de San Lorenzo y Luque, que está vinculado al Clan Rotela.

El operativo contempló dos allanamientos de viviendas y una intervención en la vía pública, que derivaron en la detención de cuatro personas y la incautación de importantes evidencias relacionadas al microtráfico.

Durante las acciones fueron incautados 22 gramos de pasta base de cocaína (equivalente a más de 100 dosis de “chespi”), seis gramos de clorhidrato de cocaína y 229 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares, armas blancas y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Los detenidos fueron identificados como Juan Antonio Cáceres Rolando (42), Brian Alberto Ortiz Gómez (19), Karen Pamela Benítez Ojeda (20) y Danilo José Segovia Fleitas (21), quienes conformarían una red de distribución que abastecía los barrios mencionados.

De acuerdo a los primeros indicios, el esquema operativo mantenía vínculos con el Clan Rotela y con grupos de barras bravas, utilizando la estructura barrial para sostener la venta y el consumo de drogas en sectores vulnerables.