Incendio provocado destruye camiones en empresa transportadora de San Lorenzo

Un incendio intencional se registró en la noche del viernes en una empresa transportadora situada en las calles Madres Paraguayas y Rafael Materi, en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo. Dos camiones resultaron afectados por las llamas, uno de los cuales quedó completamente consumido por el fuego.

Según relató Matías Prantte, hijo del propietario y encargado del lugar, todo comenzó cuando un compañero de trabajo lo alertó de que uno de los camiones estaba incendiándose.

“Lograron apagar el primer incendio con extintores y agua, pero luego se percataron de que había otro camión prendido fuego. Lastimosamente, ese ya no se pudo apagar rápido”, explicó.

Un trabajado alcoholizado sería el responsable

Las imágenes del circuito cerrado revelaron que un empleado de la empresa habría provocado el siniestro. “Se ve claramente cómo el funcionario se sube a una de las cabinas, derrama nafta y prende fuego. Luego vuelve y hace lo mismo con otro vehículo”, detalló Prantte.

El trabajador, que al momento del hecho se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol, había tenido horas antes un altercado con su encargado. “Al mediodía me avisaron que estaba bebiendo. Le reclamé su conducta y más tarde se retiró molesto. Después de que todos nos fuimos, volvió e incendió los camiones”, señaló.

Los vehículos siniestrados se encontraban en reparación y no tenían batería, por lo que se descartó la posibilidad de un cortocircuito.

Sospechoso detenido

Tras el incendio, la Policía detuvo al sospechoso, quien fue encontrado escondido en una habitación del taller, aparentemente dormido

Los bomberos voluntarios lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras zonas del predio, donde había neumáticos y materiales inflamables.