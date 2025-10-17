Incendio consume un vagón abandonado en la estación de tren de Areguá

Un incendio se registró cerca de las 00:30 de este viernes en la antigua estación ferroviaria de Areguá, donde permanecen varios vagones en estado de abandono, que, a pesar de su estado, son vistos como atractivo turístico por los visitantes.

El fuego consumió por completo uno de los vagones, lo que movilizó rápidamente a los bomberos voluntarios, quienes evitaron que las llamas se propagaran a los demás restos del antiguo tren instalados en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial, en el vagón siniestrado residía Teodoro Galeano Cañete (50), un hombre en situación de calle que resultó con quemaduras leves en la espalda.

El afectado relató que se encontraba durmiendo cuando el vagón comenzó a arder y logró salir antes de que el fuego lo alcanzara completamente.

Posible causa: un cigarrillo encendido

Las primeras investigaciones indican que el incendio se habría desatado de manera accidental, posiblemente por un cigarrillo encendido, ya que la víctima es fumadora habitual.

No obstante, los bomberos y la Policía Nacional aclararon que la causa aún no ha sido confirmada y que continúan las pericias en el sitio.

Según informaron los agentes intervinientes, Galeano Cañete es una persona que consume frecuente alcohol, lo que dificulta la precisión de su testimonio.