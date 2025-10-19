¿Sebastián Marset regresó a Bolivia? Esto revela socio del presunto narco

Erlan Ivar García López, quien había sido capturado en 2023 en Bolivia como “número dos” de la organización supuestamente liderada por Sebastián Marset, apareció este domingo en un video en el que confirmó el secuestro de la mamá de su hija, Sorayda Vanesa Ríos Moreira, así como de un chofer de esta.

El doble secuestro ocurrió el sábado último justamente en el barrio Urubó, cuando un “un grupo armado irrumpió en un condominio de la exclusiva zona cruceña, golpeó a los guardias de seguridad y se llevó a una mujer y su chofer”, según la publicación del diario El Deber de Bolivia.

Denuncia amenazas de Sebastián Marset

“Hago responsable directamente a Sebastián Marset, quien viene amenazándome desde hace un tiempo atrás, acusándome de haber sido la persona que hablé de él, diciendo que entregue mi vida o de lo contrario empezaría a secuestrar a mis familia más cercana”, dijo Presidente en un video difundido en redes sociales.

“Quiero hacer conocer que Sebastián Marset se encuentra en Bolivia, viviendo en la zona del Urubó. Él mismo me manifestó mediante una videollamada que él estaba bien protegido por altos mandos de la Policía”, añadió en su video.

Según Presidente, el propio Marset encabezó el secuestro, ya que fue reconocido por un trabajador del condominio.

Sebastián Marset es uno de los principales objetivos de la DEA de Estados Unidos. En Paraguay, lo buscan por el caso A Ultranza.