Camioneta cae de un puente en Itauguá: conductor dio positivo al alcotest y salió ileso

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche de este domingo a la altura del kilómetro 30 de la ruta PY02, cuando una camioneta Mitsubishi al mando de Jhon Milton Gamarra, de 28 años, cayó desde un puente y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba en la orilla de un arroyo.

Pese a la magnitud del impacto, el conductor no sufrió heridas de consideración, aunque la prueba de alcotest arrojó un resultado positivo.

El subcomisario José Ovelar, jefe de la Comisaría 6.ª de Itauguá, informó que el accidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando el vehículo perdió el control y se precipitó desde el puente.

“Constatamos que el rodado estaba debajo del puente, con las ruedas hacia arriba. El conductor ya se encontraba fuera del habitáculo y reconoció que estaba al mando del vehículo. Manifestó haber perdido el control del rodado y cayó al arroyo”, explicó el subcomisario Ovelar.

De acuerdo con el oficial, testigos mencionaron que el conductor no estaba solo, y que en el vehículo también iban una mujer y un menor de edad, quienes ya no se encontraban en el lugar al momento de la llegada de los intervinientes.

“El propio Gamarra dijo desconocer los nombres de las personas que lo acompañaban, lo cual es bastante llamativo. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno”, agregó Ovelar.

Positivo al alcotest y aprehendido

El conductor fue trasladado al Hospital General de Itauguá para su evaluación médica, aunque no presentó lesiones visibles. Posteriormente, se le practicó la prueba de alcoholemia, que dio resultado positivo, motivo por el cual fue aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público.

El vehículo permanece en el lugar del hecho, y los intervinientes adelantaron que será necesaria una grúa tipo gancho para retirarlo, debido a los importantes daños materiales que sufrió por la caída.

Según datos preliminares, Gamarra habría estado compartiendo en un cumpleaños con amigos en la zona antes del accidente.