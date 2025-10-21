Policiales

Salvaron honor de un amigo ante inminente “tesa po’ê” y quedaron detenidos

Un adolescente de 17 años y dos de sus amigos fueron detenidos y puestos a cargo del Ministerio Público luego de atacar y reducir a golpes de puños y patadas a un hombre, a quien sorprendieron en la noche del domingo pasado cuando se disponía a alzar en su auto a la novia del menor de edad, durante un furtivo encuentro en una plaza de Limpio. No contento con molerlo a golpes, el despechado y sus cómplices también le prendieron fuego al auto del supuesto casanova, según la Policía.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 15:22
Los tres jóvenes acusados de haber protagonizado el insólito hecho fueron detenidos y puestos a cargo del Ministerip Público.
La víctima de la brutal agresión fue Diego Manuel Morínigo Alcaraz (25), domiciliado en el barrio Montaña Alta de la ciudad de Limpio, quien sufrió graves lesiones principalmente en el rostro, las que lo mantuvieron internado en el Hospital de Trauma hasta la mañana de hoy, según fuentes policiales.

En tanto que los procesados por el cobarde ataque son Isidro Manuel Gaona Aranda (24), quien tenía una orden de captura por rebeldía, Norman Fabián Domínguez Pérez (18) y el adolescente de 17 años. Los dos primeros están detenidos en la comisaría jurisdiccional, la 67 Central de Villa Jardín, Limpio, mientras que el menor de edad fue entregado a la madre.

De acuerdo con el relato de los investigadores, el adolescente de 17 años estaba de novio con una vecina de nombre Katherin Graciela Escobar Estigarribia (19). Sin embargo, en estos días la joven comenzó a entablar una relación amistosa con Diego Manuel y ambos pactaron una furtiva salida para la noche del domingo último, según los uniformados.

El automóvil de la víctima fue llevado hasta una zona boscosa, donde le prendieron fuego. El vehículo quedó reducido a cenizas.
Siempre de acuerdo con las averiguaciones efectuadas por los agentes, tanto Graciela como Diego Manuel llegaron puntualmente a la placita del barrio, que era el punto del encuentro. Sin embargo, el novio de 17 años fue alertado por algún vecino de que su amada estaba a punto a de abordar un auto extraño estacionado al costado de la placita.

Una cámara de seguridad filmó el momento en que los tres jóvenes estaban golpeando brutalmente a la víctima.
Cegado por los celos

El menor, envuelto en un sentimiento de rabia y celos, pidió ayuda a sus dos amigos más cercanos y fueron corriendo hasta el lugar donde le indicaron que estaba su novia con el extraño. Al llegar al sitio, los tres se fueron encima de Diego Manuel, quien estaba parado a un costado del vehículo, donde lo tomaron por sorpresa.

El supuesto casanova no tuvo tiempo de defenderse y fue reducido a golpes de puños y patadas, finalmente corrió del lugar como pudo, mientras sus atacantes se apoderaban del automóvil que trasladaron hasta una zona boscosa, donde le prendieron fuego. Por su parte, la joven aparentemente aprovechó la feroz pelea para escapar del sitio.

Tras la denuncia del hecho, todos los involucrados fueron detenidos y puestos a cargo del fiscal Víctor Villaverde, quien dispuso que el menor de edad sea entregado a la madre, mientras que los otros queden detenidos en la comisaría jurisdiccional.

