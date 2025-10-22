A Ultranza: confirman al fiscal Pak en causa contra Gianina

La fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Matilde Moreno rechazó la recusación planteada por Gianina García Troche, bajo patrocinio del Abg. Pablo Vera González; y confirmó en la causa A Ultranza al fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, tras concluir que el pedido de separación del agente es “improcedente”.

En su escrito de recusación la pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, sindicado como uno de los líderes del esquema A Ultranza y que hasta ahora continúa prófugo de la Justicia; argumentó que Pak “'oculta a la defensa técnica pruebas que tienen en su poder’, demostrando así su mala fe, y que pone a disposición “solo las pruebas que a el le conviene”.

Luego de analizar los argumentos de la recusante, la fiscal adjunta Matilde Moreno concluyó que de lo fundamentado por García Troche en contra del fiscal Deny Yoon Pak “no se desprende una situación concreta”, sino más bien evidencia una “disconformidad o el criterio asumido por el agente, en oposición a las pretensiones de la defensa técnica.

Agrega que cualquier cuestionamiento que la procesada pudiera tener acerca de las garantías procesales que la asisten, deben ser puestas a conocimiento del Juzgado Penal de Garantías competente, que en este caso está a cargo de la jueza Rosarito Montanía, ya que dicho órgano es el contralor de las actuaciones procesales.

Paradójicamente, ayer, el abogado recusante Pablo Vera González presentó renuncia al mandato de defensa de Gianina García.

Fiscala provisoria en A Ultranza

Por otro lado, mediante la Resolución N° 205 de fecha 17 de octubre de 2025, la fiscal adjunta Matilde Moreno designó a la fiscala antidrogas Pamela Pérez para intervenir provisoriamente en la causa penal A Ultranza, donde el agente titular de la investigación es Deny Yoon Pak.

Dicha designación se da mientras quede firme la confirmación de Pak para intervenir en la causa, teniendo en cuenta que el juicio oral que afronta Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano junto a otros 17 acusados, está previsto que continúe este miércoles, a las 12:30, con la presentación de los alegatos iniciales del Ministerio Público.

Los demás acusados que afrontan juicio oral son el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, el señalado como principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González, el pastor José Alberto Insfrán Galeano y Conrado Ramón Insfrán Villar, hermanos de Tío Rico; además del considerado líder del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala, la pareja de este último María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana Fátima Koube Ayala.

También están acusados Rodrigo Emilio Montalva Agüero, supuesto hombre de confianza de Tío Rico y secretario de Marset; María Virginia Araki, esposa de Federico Ezequiel Santoro Vassallo y José Enrique Gamarra Villalba.

La nómina de acusados por el esquema A Ultranza, que ya están afrontando juicio, finaliza con Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba, Alexis Vidal González Zárate, Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico.