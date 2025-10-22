Crisis en Pedro Juan: intendente denuncia corrupción e inacción policial

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, volvió a denunciar la situación crítica que enfrenta su ciudad tras una nueva ola de sicariatos que dejó al menos cinco muertos en apenas tres días. Lamentó la muerte de víctimas colaterales que están en las calles, como el mecánico que estaba comprando repuestos cuando recibió un balazo en medio del atentado registrado ayer en General Bruguez casi Yegros.

El intendente aseguró que se vivieron escenas de “terror cinematográfico” en pleno microcentro de Pedro Juan, donde afirma que se escucharon más de 100 disparos. El hecho se registró cerca de un colegio con más de 2.000 estudiantes y en horario de salida.

Policía infiltrada

Acevedo afirmó que la Policía Nacional está infiltrada por el crimen organizado y que varios comisarios le confesaron que no pueden actuar ante el avance de las mafias. “Hay policías que quieren hacer su trabajo, pero otros les entregan. Enseguida les llaman y les amenazan”, reveló.

El intendente insistió en que los mismos agentes policiales reconocen su impotencia para frenar la violencia. Contó que un comisario le confesó que deseaba ser trasladado porque “no da para trabajar”.

“Los criminales tienen comprados a muchos oficiales. Los que quieren hacer su trabajo temen por su vida. Así no se puede combatir a nadie”, señaló.

Pedro Juan, puede convertirse en “Sinaloa”

Acevedo señaló en ese sentido que teme que Pedro Juan Caballero se convierta en “un nuevo Sinaloa”, como ya había advertido tras el asesinato de su hija y de su hermano. Dicha ciudad mexicana está copada por los cárteles más peligrosos del mundo y a diario se registran numerosas muertes.

El jefe comunal criticó duramente la ausencia de autoridades nacionales en la zona de frontera. Aseguró que ni el comandante de la Policía Nacional ni el ministro del Interior dan respuestas concretas.

“El comandante nunca vino. El ministro del Interior solo estuvo media hora el año pasado. Hoy sale en todos los titulares que Pedro Juan es la ciudad más violenta, pero es también la más olvidada”, expresó Acevedo.

Según dijo, cuando ocurre un hecho grave, el Gobierno manda helicópteros, patrulleras y llegan muchos periodistas capitalinos, pero “una semana después, todos se olvidan” de la inseguridad reinante en Pedro Juan.

Acevedo exigió una intervención real del Gobierno, más presencia del Estado y apoyo para las fuerzas de seguridad que aún no están corrompidas.

“Estamos demasiado asustados, demasiado impotentes, sabiendo que esto no va a tener una respuesta nuevamente. Tal vez esta semana nos atiendan el teléfono, pero la próxima semana ya no... ya nos quedamos huérfanos nuevamente”, lamentó el intendente.