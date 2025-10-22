Empresario atacado en Pedro Juan Caballero fue investigado por el caso de cocaína en carbón

Luis César Argüello, de 44 años, alias Anguja, fue atacado con fusiles y pistolas el martes de tarde en Pedro Juan Caballero cuando manejaba su camioneta Jeep Sport T270, con chapa AAPM 912, que fue perseguida por una camioneta BMW que desapareció de la zona.

Anguja pudo eludir a los sicarios y llegar hasta un sanatorio privado donde le atendieron las heridas que sufrió.

La persecución a balazos, lamentablemente, sí produjo dos víctimas colaterales, el mecánico de motos Víctor Manuel Benítez, brasileño, de 44 años, quien estaba comprando repuestos en una tienda del barrio Guaraní, y un adolescente paraguayo de 15 años, quien estaba caminando por la misma zona.

El brasileño, desgraciadamente, murió esta madrugada a consecuencia de las heridas de bala que sufrió, en tanto que el menor de edad se encuentra ya fuera de peligro, aunque un tiro le perforó una mano.

Cómplice del gobernador Hugo Javier

El sobreviviente del atentado de ayer, Luis César Argüello, alias Anguja, goza desde el año pasado de una suspensión condicional del procedimiento en una causa en la que fue procesado por lesión de confianza en carácter de cómplice.

La medida le fue concedida por el juez Rodrigo Estigarribia, en el marco del proceso por el desvío de más de 18.300 millones de guaraníes de la Gobernación de Central, cuando el gobernador era el exlocutor Hugo Javier González Alegre.

Según la investigación de la Fiscalía, Luis César Argüello prestó una factura por valor de 55 millones de guaraníes para justificar un supuesto alquiler de vehículos a la Gobernación, que nunca sucedió.

Mencionado por Turrini

Luis César Argüello, alias Anguja, también fue investigado por la Fiscalía por el intento de envío de 2.906 kilos de cocaína a Europa.

La droga, que estaba mimetizada entre carbón vegetal, fue incautada por la Policía entre el 19 y el 24 de octubre de 2020 en el puerto Terport de Villeta.

Por ese caso, fue condenado a 20 años de cárcel el abogado Cristian César Turrini Ayala, quien gestionó el envío del cargamento contaminado.

De hecho, el ahora recluido Turrini fue el que tras ser detenido mencionó a la Fiscalía el nombre del ahora baleado Argüello, situándolo incluso como una especie de “patrón”.

Supuestamente, el propio Argüello amenazó posteriormente a Turrini, para que este no lo involucrara.

Supuesto socio de Miguel Celular

Luis César Argüello, alias Anguja, habría sido en algún momento socio de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, quien está preso desde 2021 y señalado como otro de los dueños de la carga de casi tres toneladas de cocaína requisada en Villeta en 2020.

De hecho, la Fiscalía también le preguntó alguna vez a Miguel Celular por Anguja, pero el primero no quiso delatarlo.

Una casa en un condominio de lujo

El nexo entre Miguel Celular y Anguja que sí pudo encontrar la Fiscalía es una casa en el condominio de lujo Blue Lagoon de Pedro Juan Caballero.

Resulta que Servín habría comprado esa propiedad con plata del narcotráfico, pero la registró a nombre de su esposa, Liz Katherine Laílla Villalba.

Bajo esa premisa, la Fiscalía allanó la residencia en 2021 y luego la propiedad quedó bajo administración de Senabico porque la esposa de Servín también fue procesada por lavado de dinero.

Sin embargo, después apareció Luis César Argüello reclamando la devolución de la casa porque supuestamente él la compró de la esposa de Servín antes del allanamiento, pero la transferencia del inmueble no se llegó a completar.

Al menos hasta el año pasado, Argüello insistía con el levantamiento del embargo de la propiedad, que fue ordenado por la jueza Rosarito Montanía, pero los recursos planteados no tuvieron eco favorable.

Luis César Argüello fue mencionado en una investigación sobre un reciente atentado en Amambay.