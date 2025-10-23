Casos de sicariato en PJC: capturan a sospechosos e incautan armas durante allanamientos

El allanamiento con más resultados se realizó en la colonia Santa Clara, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

Durante dicho procedimiento fue detenido Lucas Ramón Vegas, de 38 años, sin antecedentes penales y de su poder se incautó una pistola, un rifle, municiones, cargadores, celulares y la suma de G. 49.000.000 en efectivo.

Otro detenido, pero un procedimiento distinto fue Fredy Ramón Martínez Otero, de 33 años, de cuyo poder fueron incautados algunos dispositivos de comunicación, municiones y celulares en desuso entre otros elementos, según informó la Policía Nacional.

Los intervinientes señalaron en el detalle del operativo que incautaron una camioneta, además de varios dispositivos de almacenamiento de imágenes de circuito cerrado (aparatos DVR), estuches y accesorios de armas de fuego y celulares.

Los investigadores indicaron que todos los elementos serán sometidos a pericia, de acuerdo con las manifestaciones del fiscal Andrés Cantaluppi y el comisario Hugo Grance.

Tres casos de sicariato en menos de 48 horas

La ciudad de Pedro Juan Caballero fue escenario de tres casos de sicariato desde la siesta del lunes hasta el atardecer del martes; estos casos arrojaron como saldo, además de los 3 fallecidos, otros 4 heridos.

Cabe puntualizar que en el tercer caso, el brasileño Victor Manoel Benites fue una víctima colateral, ya que simplemente se encontraba comprando repuestos cerca de la zona del tiroteo y fue alcanzado por una de las balas de fusil que utilizaron los sicarios para perpetrar el crimen.