Policía habla de importantes avances en investigación de sicariatos en Pedro Juan

La Policía Nacional informó este jueves sobre avances significativos en las investigaciones de los recientes hechos de sicariato registrados en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Según el comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de la región, se realizaron siete allanamientos simultáneos, con resultados que podrían esclarecer varios de los homicidios recientes.

“Estamos culminando siete allanamientos y se están incautando evidencias importantes que serán sometidas a pericias. Hay personas aprehendidas y estamos manejando muy buenas informaciones sobre los diferentes hechos de homicidio ocurridos”, detalló Grance.

Eventos aislados y evidencias en proceso de análisis

El comisario aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que los homicidios estén relacionados entre sí. “Son eventos aislados, no tenemos elementos que nos demuestren vinculación. Cada investigación se está llevando de la mejor manera posible”, explicó.

Además, Grance indicó que las armas de fuego incautadas en los allanamientos serán sometidas a pericias, lo que podría ayudar a identificar a los grupos responsables detrás de los hechos. “Estos allanamientos obedecen a la tarea investigativa de identificar a algunos autores”, agregó.

Al ser consultado por cada caso puntual, indicó que tienen identificados a varios sospechosos, tienen videos de circuito cerrado que confirman el punto de partida de uno de los autores y también varios elementos investigativos muy importantes. No obstante, el comisario evitó entrar en detalles para no afectar el proceso investigativo.