Video: investigan filmación donde se ve a mujeres armadas con machetes y pistola

En el video viralizado se observa a dos mujeres que tienen en sus manos machetes, se escucha una discusión y además se ve a otra persona del sexo femenino que tiene un arma corta, presumiblemente una pistola.

Supuestamente, ocurrió en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Yby Yaú. La Policía investiga el lugar del hecho y se busca dar con la identidad de las personas que aparecen en la filmación.

En las imágenes que recorren en los celulares se puede escuchar que dos mujeres discuten. Una de ellas tiene dos machetes y la otra uno. En un momento dado un hombre se acerca a ambas y la que tiene los dos machetes intenta agredir a la otra que se defiende con el machete que tenía en su mano izquierda.

En la filmación se ve a otra mujer que saca, aparentemente un arma de fuego, del bolsillo del abrigo que lleva puesto y se la coloca en la cintura. Luego el video, que fue filmado con un celular se corta, por lo que se desconoce el final del episodio.

Según las informaciones, este hecho habría ocurrido en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Yby Yaú.

Tras la viralización del video se investiga el lugar y la fecha en que ocurrió, además se busca identificar a las personas que protagonizaron la escena viral.