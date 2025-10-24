Argentina captura a uno de los fugados de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú

El criminal paraguayo capturado en Argentina es Derlis Ramón Giménez Olivella, de 29 años de edad, quien ayer jueves fue protagonista de una publicación del Ministerio de Seguridad de dicho país.

“Sin el pan y sin la chipa”, dice el título del posteo sobre el paraguayo capturado.

“Ingresamos al Sistema de Alto Riesgo del SPF a Derlis Ramón Giménez Olivella, sicario del Primer Comando da Capital, prófugo de una cárcel paraguaya donde cumplía condena por homicidio doloso. Detenido en Esteban Echeverría, PBA, acusado de un asesinato y vinculado a la organización narcocriminal liderada por “Comandante Cano”. Ante la falta de capacidad del sistema provincial para alojar presos de alto riesgo, el SPF asumió su custodia y traslado. En nuestra Argentina, las hacen, las pagan”, señala el boletín oficial que contiene una foto del paraguayo en medio de dos guardiacárceles.

Derlis Ramón Giménez Olivella fue capturado el 20 de setiembre pasado en Buenos Aires como sospechoso del asesinato del comerciante Luis Alberto Troche, de 56 años, producido el 13 de setiembre pasado en su local de cobros de servicios en el partido de Esteban Echeverría, frente a una comisaría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Al momento de la detención, el sospechoso mintió sobre su identidad: dijo llamarse Rolando Giménez Olivella. Incluso dio un número de DNI falso”, publicó el portal argentino Infobae.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía acusa a cinco guardiacárceles por fuga de Minga Guazú

“Además, se sospecha que también actuaba como sicario dentro de la red narco que era liderada por Osvaldo Agüero Núñez -alias “Comandante Cano”, arrestado el año pasado- y, pese a la detención del cabecilla, sigue operando en Esteban Echeverría", añade Infobae sobre el paraguayo.

Miembro del PCC con condena vigente en Paraguay

El paraguayo encarcelado en Argentina, Derlis Ramón Giménez Olivella, es un miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) afiliado en la prisión en nuestro país.

De hecho, Derlis Ramón fue uno de los ocho reos que se escaparon el 26 de marzo pasado de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Video: ¿Máxima seguridad?: así escaparon ocho reos de la cárcel de Minga Guazú

Los demás evadidos fueron los paraguayos Fredy González Delvalle, de 31 años, ya recapturado; Fernando José Aquino Salinas, de 25 años, ya recapturado; Wilson Darío Rotela Coronel, de 27 años, aún prófugo; Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 33 años, aún prófugo; y Juan Valentín Insfrán Espínola, de 31 años, aún prófugo.

Asimismo, escaparon cuando eso los brasileños Anderson Queiroz de Freitas, de 42 años, ya recapturado, y Marcio Quadra Caetano, de 35 años, aún prófugo.

Derlis estaba preso desde 2017, cumpliendo una condena de 25 años por el asesinato de una mujer en un asalto domiciliario en la ciudad de Primero de Marzo, departamento de Cordillera.