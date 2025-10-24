Video: sicario se hizo pasar por chipero para matar a un joven en Salto del Guairá

Un presunto caso de sicariato se registró este viernes cuando un joven de 26 años fue asesinado a balazos en el barrio Nuevo Horizonte de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. El autor del crimen se hizo pasar por vendedor de chipa para acercarse a su víctima y dispararle a quemarropa, según el informe policial.
La víctima fue identificada como Richar Osmar Galli Prieto, de 26 años, quien se encontraba sentado en una silla de plástico observando un partido de piki vóley cuando fue atacado.
De acuerdo con el relato de testigos, el presunto sicario llegó al sitio fingiendo ser un chipero. En un momento dado, extrajo un arma de fuego de su cintura y efectuó al menos un disparo contra Galli Prieto. Tras el ataque, el agresor abordó una motocicleta roja en la que lo esperaba un cómplice y ambos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
El joven herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Salto del Guairá, donde los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento.
Investigación en curso
Agentes del Departamento de Investigaciones, Criminalística y la Fiscalía de Salto del Guairá se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio.
Entre las tareas en curso se incluye la revisión de cámaras de circuito cerrado de la zona, con el objetivo de identificar al autor del crimen.