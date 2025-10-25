Hallan sin vida a un suboficial de las Fuerzas Armadas

Un hombre de 30 años, suboficial de las Fuerzas Armadas de la Nación, fue encontrado muerto. El cuerpo estaba a metros de la ruta PY01, cerca de una motocicleta.

El parte policial de la Comisaría Primera de Paraguarí señala que el hallazgo se registró en la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 73, en el trayecto que une las ciudades de Paraguarí y Carapeguá, sobre la ruta PY01, alrededor de las 09:45.

La víctima fue identificada como Fredy Rolando Martínez Prieto, paraguayo, soltero, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como sargento primero de las Fuerzas Armadas. El mismo era oriundo de la ciudad de General Bernardino Caballero.

A pocos metros del cuerpo fue encontrada una motocicleta Motostar SK150-BR, color blanco, con matrícula N° 886 ABBN, en la cual presumiblemente se desplazaba la víctima al momento del hecho.

Intervinieron bomberos voluntarios de Paraguarí, personal de Criminalística de la Policía Nacional, el asistente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 3 y el médico forense del Ministerio Público.

Anunciaron que las investigaciones seguirán para determinar si se trató de un accidente de tránsito o si existen otros elementos vinculados a la causa de la muerte.