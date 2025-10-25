Video: una joven falleció tras violento choque

Una joven perdió la vida tras un violento choque registrado en la tarde del viernes en Fernando de la Mora, donde un camión de gran porte y un automóvil colisionaron con fuerza en la intersección de las calles 2 de Mayo y Coronel Cazal. El impacto fue tan severo que el camión terminó volcando y la conductora del vehículo menor quedó atrapada entre los hierros retorcidos.

La víctima fatal fue identificada como Rosa Sanabria Cantero, de 25 años, quien fue trasladada de urgencia al Hospital General de San Lorenzo (Calle’i), donde finalmente se confirmó su fallecimiento. En el automóvil también viajaban su madre y su hermano menor de 10 años, quienes sufrieron lesiones leves, fueron asistidos por bomberos voluntarios y derivados al mismo nosocomio.

Lea más: San Antonio: policía protagoniza un accidente sobre la ruta PY01 y se encuentra grave

De acuerdo con el suboficial Javier Alegre, de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, el chofer no sufrió lesiones de gravedad, pero fue derivado al Hospital Ingavi del IPS. El mismo dio resultado negativo al alcotest.

Según constató un equipo de ABC TV, ambas calles poseen carteles de “Pare”, pero ninguno de los conductores tomó las debidas precauciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esquina peligrosa y muchos accidentes

La intersección donde ocurrió el accidente es conocida por la gran cantidad de accidentes, según resaltó el suboficial. Afirmó que no se respetan las señalizaciones de “Pare” y que la colocación de lomadas e iluminación adecuada podrían evitar nuevos percances, especialmente durante la noche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Camioneta del Ministerio de Salud guiada por policía provoca accidente fatal en Amambay

Ambos vehículos quedaron incautados y el conductor del camión deberá presentarse ante la Fiscalía mañana para continuar con las diligencias del caso. La Policía Nacional prosigue con las investigaciones para determinar con precisión las causas del trágico siniestro.