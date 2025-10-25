Sicariato en PJC: incautan vehículo de sicarios del centro comercial y detienen a tres sospechosos

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, informó que en el inmueble allanado en la colonia Potrero Sur, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay, se incautó el vehículo utilizado por los sicarios que perpetraron el crimen de Jonathan Medeiro da Fonseca, ocurrido en el estacionamiento de un centro comercial de Pedro Juan Caballero; se trata de un automóvil Volkswagen T-Cross con matrícula AAGL 109.

Durante dicho procedimiento, los intervinientes detuvieron a César Ovidio Fischer Mussi, de 44 años; además incautaron dos celulares y un chaleco antibalas, según informaron los investigadores.

Hubo otros dos detenidos durante el operativo

La serie de allanamientos efectuados por los agentes policiales permitió también la captura de Marcos Antonio Cuevas Echeverría, de 24 años, quien tenía orden de captura por Violencia Familiar. Otro que fue privado de su libertad se trata de Darío Crispín Sánchez Bareiro, de 45 años, dueño del taller allanado y de donde supuestamente salió el vehículo utilizado por los sicarios para el atentado contra Luis César Argüello y en el que murió el mecánico de motos Vitor Manoel Benites como víctima colateral; Sánchez Bareiro cayó en contradicciones al respecto durante la intervención, según los intervinientes.

En dicho procedimiento también se incautó celulares, equipos de DVR y otros elementos.