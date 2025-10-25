Policiales

Sicariato en PJC: incautan vehículo de sicarios del centro comercial y detienen a tres sospechosos

Agentes policiales realizaron varios allanamientos entre la tarde y la noche del viernes; el operativo permitió la incautación del vehículo utilizado por los sicarios que actuaron en el asesinato ocurrido en el estacionamiento de un shopping de Pedro Juan Caballero y la detención de dos sospechosos en el caso del atentado con una víctima colateral.

Por Eder Rivas
25 de octubre de 2025 - 01:52
Automóvil utilizado por los sicarios para el crimen en un centro comercial.
Automóvil utilizado por los sicarios para el crimen en un centro comercial.Genti

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, informó que en el inmueble allanado en la colonia Potrero Sur, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay, se incautó el vehículo utilizado por los sicarios que perpetraron el crimen de Jonathan Medeiro da Fonseca, ocurrido en el estacionamiento de un centro comercial de Pedro Juan Caballero; se trata de un automóvil Volkswagen T-Cross con matrícula AAGL 109.

Durante dicho procedimiento, los intervinientes detuvieron a César Ovidio Fischer Mussi, de 44 años; además incautaron dos celulares y un chaleco antibalas, según informaron los investigadores.

César Ovidio Fischer Mussi (44), detenido.
César Ovidio Fischer Mussi (44), detenido.

Hubo otros dos detenidos durante el operativo

La serie de allanamientos efectuados por los agentes policiales permitió también la captura de Marcos Antonio Cuevas Echeverría, de 24 años, quien tenía orden de captura por Violencia Familiar. Otro que fue privado de su libertad se trata de Darío Crispín Sánchez Bareiro, de 45 años, dueño del taller allanado y de donde supuestamente salió el vehículo utilizado por los sicarios para el atentado contra Luis César Argüello y en el que murió el mecánico de motos Vitor Manoel Benites como víctima colateral; Sánchez Bareiro cayó en contradicciones al respecto durante la intervención, según los intervinientes.

Lea más: Casos de sicariato en PJC: capturan a sospechosos e incautan armas durante allanamientos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En dicho procedimiento también se incautó celulares, equipos de DVR y otros elementos.