Luque: Policía localiza cinco vehículos robados y tres cajas fuertes en aguantadero

Un allanamiento en zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Luque, la Policía localizó este lunes cinco vehículos que fueron denunciados como robados. También hallaron tres cajas fuertes que fueron violentadas.

Al respecto, el comisario Arnaldo Acosta, jefe del Departamento de Automotores, precisó que luego de identificar el aguantadero se había montado una vigilancia en la zona.

Como parte del procedimiento, hoy se acercaron unas personas al lugar en un automóvil Kia de color blanco y al percatarse de la presencia de policías, huyeron en medio de una persecución policial con disparos.

“Montamos vigilancia y cuando íbamos a entrar hoy, viene un Kia blanco y empieza a huir. Hubo persecución, intercambio de disparos, una balacera y el vehículo se fue con dos ocupantes adentro, se presumen heridos”, comentó el uniformado a ABC TV.

Vehículos robados en Paraguarí

Otro punto que mencionó Acosta es que no hubo uniformados heridos y las investigaciones se concentraban en una “organización criminal de gran envergadura” que se dedicaría al robo de camiones transportadores en cercanías del aeropuerto.

Asimismo, hubo un aprehendido que cuenta con antecedentes. Por su parte, una de las víctimas del robo precisó que su vehículo, un Toyota Premio, fue robado este sábado en Paraguarí junto a una Toyota Fortuner blanca, en un mismo evento.

Ambos automóviles fueron localizados en este aguantadero junto a otros de la marca Toyota que también fueron robados.

“En las redes alzamos todo y me llamó una señora de la zona, de acá, y me dijo que mi auto estaba medio enfrente de su casa. Siempre en contacto con la Policía, llegamos al lugar y ni me imaginé encontrar un aguantadero”, señaló.

