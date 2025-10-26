Detienen a encargado de playa por el robo de auto que estaba a su cuidado

Se trata de Tomás Gabriel Ferreira Acuña (28), con antecedentes por robo agravado. En tanto que la víctima del robo fue Juan Manuel Galeano Scavenius, propietario del automóvil Toyota Corolla blanco, con matrícula ACC 019.

En la tarde del sábado, Galeano dejó estacionado su auto en una playa ubicada en el barrio Campo Grande de Asunción, mientras el realizaba trabajos para una discoteca. Supuestamente, porqué se sentía seguro el hombre dejó las llaves por el auto y cuando regresó, en la mañana de hoy hasta la playa se percató de que el vehículo fue robado.

Tras la denuncia, agentes de la comisaría Décima de Asunción iniciaron la búsqueda que terminó en el barrio Barcequillo, donde sorprendieron al sospechoso cuando cambiaba una de las ruedas del auto, que había quedada en llanta.