Video: buscan en Santaní a este hombre por supuestamente disparar a un perro

El fiscal Walter Melo solicita que la ciudadanía pueda colaborar para identificar a un hombre buscado tras presuntamente haber disparado a un perro en Santaní.

Según los datos del Ministerio Público, la investigación se inició luego de una denuncia ante el Ministerio Público y la comisaría local sobre que una persona no identificada disparó dos veces contra el perro de una vecina durante un episodio ocurrido frente al Colegio Gutenberg de la ciudad. Inclusive, el autor regresó al lugar para recoger los casquillos antes de huir.

Este caso corresponde a un delito penal que atenta contra la Ley de Protección y Bienestar Animal y pone en riesgo la seguridad del barrio por el uso de un arma.

Imágenes de circuito cerrado

Asimismo, el agente interviniente solicita a los vecinos si tienen algún material de cámaras de seguridad o de celulares del barrio que permitan identificar a este hombre y en caso de contar con cualquier información, uno puede contactar al (0985) 932195, de forma confidencial y reservada.

