Allanamiento y detención en busca del auto del “rey de los tortoleros”

Tras una persecución y tiroteo, ayer fueron detenidos Isaías Ramón Ramírez Gamarra, el nuevo “rey de los tortoleros”, y Ramón Antonio Ramírez Espínola. Tras el operativo, la Policía localizó el vehículo utilizado en la huida de los sospechosos, dentro de un predio privado. Al intentar ingresar para la verificación, el sereno les prohibió el paso sin orden judicial y negó que dentro del sitio se encuentre el rodado.
A raíz de ello, los uniformados montaron guardia frente al sitio hasta conseguir la orden judicial para ingresar. Esta mañana, obtuvieron la firma del juez y efectivamente encontraron el automóvil de la marca Kia, de color blanco, con los rastros de la balacera y la huida.
El guardia quedó en carácter de aprehendido y deberá prestar declaraciones ante el Ministerio Público.
El vehículo fue llevado hasta el predio del Departamento de Automotores de la Policía Nacional.
Tiroteo y balacera
Los agentes del Departamento de Control de Automotores encabezaron el operativo que se inició sobre las calles Mangoty y Felipe Santacruz, en el barrio América, de Luque.
Uno de los sospechosos bajó del rodado e intentó huir a pie, pero fue interceptado. Mientras tanto, el otro se enfrentó a tiros con los uniformados y terminó abandonando el auto en el predio privado. Poco después también fue localizado y detenido.
Ambos contaban con numerosos antecedentes por hurto, asaltos y otros hechos delictivos más.
Ramírez Gamarra ya había sido aprehendido en junio del año pasado, pero fue beneficiado con el arresto domiciliario.