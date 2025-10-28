Allanamiento y detención en busca del auto del “rey de los tortoleros”

Tras la persecución y balacera que terminó con la detención del “rey de los tortoleros” y un cómplice, la Policía llegó al predio donde fue abandonado el automóvil usado para la huida. Un sereno impidió el acceso de los intervinientes anoche y quedó aprehendido esta mañana tras el allanamiento realizado con autorización judicial.