Identifican a presunto líder de banda de robacoches desmantelada en Luque

Se trata de Cacimiro Daniel Dávalos Brítez (25) en cuya vivienda ubicada en un condominio en el barrio Palma Loma de Luque fue encontrado el automóvil Kia Soluto blanco, en el que escaparon dos de los maleantes tras un enfrentamiento a tiros con personal del departamento Control de Automotores, en el barrio América de la citada localidad, refiere el reporte policial.

Al mediodía del lunes último, agentes de Control de Automotores ubicaron una propiedad en el barrio América de Luque donde estaban guardados cinco vehículos robados, tres camionetas todoterreno, un furgón y un auto. Cuando los agentes estaban en la espera de la orden para allanar, cuatro de los maleantes llegaron al sitio a bordo del Kia Soluto blanco.

Estos al verse rodeado de policías sacaron sus armas y se abrieron paso a tiros, lo que desencadenó en una feroz persecución a balazos. Durante la corrida uno de los maleantes identificado como Isaías Ramón Ramírez Gamarra (25) se tiró del auto en movimiento y fue detenido.

Horas después, otro de los sospechosos, Ramón Antonio Ramírez Espínola (56), fue ubicado en el Hospital San Jorge, donde lo dejaron sus cómplices debido a que sufrió cuatro balazos en la espalda, en el tiroteo con los agentes.

En la mañana de ayer, los policías encontraron el auto de los maleantes en la casa de Cacimiro Dávalos, quien se encuentra prófugo.

Casa donde debía cumplir su prisión domiciliaria no existe

De acuerdo con el informe de los agentes de Control de Automotores, Cacimiro fue encarcelado en diciembre del 2024 por el robo de la camioneta del diputado Roberto González, pero en agosto último fue liberado con medidas por la jueza de Luque Jennifer Ynsfran Moran.

Supuestamente, el maleante debía cumplir su arresto domiciliario en una casa de la compañía Mboi’y de Itauguá, sin embargo, ahora los agentes de Control de Automotores confirmaron que la propiedad donde debía estar el sospechoso no existe.