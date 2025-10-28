Increíble accidente en shopping: auto quedó incrustado en las escaleras

Dos mujeres que iban a bordo de un automóvil sufrieron un accidente dentro del Shopping Fuente de Salemma, ciudad de San Lorenzo, esta mañana tras perder el control de su rodado. El vehículo impactó contra la puerta de vidrio, ingresó al predio y terminó incrustado entre las escaleras.

Las dos ocupantes, ambas de la tercera edad, salieron con lesiones leves gracias al cinturón de seguridad. Fueron rescatadas por bomberos y derivadas a un centro asistencial.

Ocupantes resultaron con heridas leves

“Aparentemente, la conductora, en vez de frenar, presionó el acelerador y cayó dentro de la escalera mecánica. Fue traslada por una ambulancia privada del lugar, estable, consciente, sin gravedad, gracias a Dios, porque tenía el cinturón puesto”, destacó Osvaldo Gines, bombero voluntario de San Lorenzo.

Afortunadamente, ninguna persona se encontraba en ese momento en las escaleras, por lo que no se reportaron más heridos, informó la periodista Nadia Cano.

