Video: vehículo se incendió en el garaje de una casa en el barrio Vista Alegre

Un incendio de vehículo se registró en la noche del domingo en el barrio Vista Alegre de Asunción. El siniestro se registró alrededor de las 20:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Pariri, entre Carios e Incas.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo afectado fue un Chery T7 PRO, color gris, propiedad de Germán Antonio Cardozo Amarilla, de 40 años. El fuego se habría iniciado a causa de un desperfecto mecánico en la zona del motor, según las primeras pericias.

El bombero voluntario Julio Aquino, quien participó en las labores de control, explicó que el rodado ya se encontraba totalmente envuelto en llamas al momento de su llegada. “Nos constatamos que el vehículo estaba totalmente en llamas. Se procedió a la extinción general y a asegurar el lugar”, relató.

No se registraron heridos

El siniestro se produjo dentro del garaje de la vivienda, pero afortunadamente no se reportaron personas heridas. “No había heridos ni personas en el sitio. Solo realizamos la verificación y el trabajo de extinción”, agregó Aquino.

El bombero indicó además que no fue necesaria la intervención del personal de la ANDE, ya que los rescatistas cortaron la energía de la vivienda antes de comenzar las tareas. “Se bajaron las llaves principales y se aseguró la escena”, precisó.

Aunque el incendio representó un riesgo para la estructura de la vivienda, la rápida intervención de los voluntarios evitó que las llamas se propagaran.