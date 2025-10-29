“Motochorros” roban más de G. 81 millones tras asalto en San Lorenzo

El asalto se concretó a las 13:45 de hoy sobre la calle José Montero esquina Tembetary del barrio San Juan Ñu Porã de San Lorenzo, frente a la empresa Global Metal, según los datos de la comisaría 65ª Central de Calle’i.

Resultó víctima Maicol Rodrigo Céspedes Paoli (29), domiciliado en Capiatá. Además del dinero en efectivo, los delincuentes le despojaron de un aparato celular Samsung A56 gris, de su propiedad y activado a número de Claro.

La víctima relató a la Policía que venía de efectivizar un cheque de la citada suma de dinero en la sucursal del Banco Familiar situado en Fuente Shopping Salemma de San Lorenzo.

Lea más: Motochorros asaltan a brasileños frente a estudio jurídico de la familia Riera

De acuerdo a la imagen de un circuito cerrado que captó el asalto, la víctima se encontraba dentro de una camioneta Nissan Frontier AXD cabina Turbo D, de color verde y chapa AXC 393 y que iba acompañado de Jesús María Mareco Rodríguez (34), frente a Global Metal, cuando fueron interceptados por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta tipo cobrador de color negro con rojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Motochorros asaltan a mujer de 74 años en Luque

Cómo ocurrió el asalto

La filmación mostró que los desconocidos se aproximaron al vehículo de las víctimas hasta que el que iba de acompañante se bajó del biciclo y a punta de pistola obligó al conductor a abrir la puerta de la camioneta. La víctima obedeció y sin oponer resistencia le entregó el bolsón que contenía el dinero en efectivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez consumado el ilícito, el asaltante abordó nuevamente la motocicleta y junto con su cómplice emprendieron a una rauda huida.

Características de los maleantes

De acuerdo a lo manifestado por la víctima, los asaltantes iban a bordo de una motocicleta tipo cobrador de color rojo con negro.

Añadió que el conductor iba vestido con campera, pantalón y casco negros, mientras que el acompañante llevaba puesto una campera marrón, pantalón y casco rojo. También portaba un arma de fuego, presumiblemente pistola.

Lea más: Asalto a estación de servicio en San Lorenzo: Motochorros se llevaron más de G. 800.000

Agentes policiales de la comisaría jurisdiccional, Investigaciones y Criminalística de la Policía del Departamento Central intervinieron en el lugar de los hechos para la recabación de datos y evidencias. Además confiscaron el circuito cerrado para el cotejo de la filmación y tratar de dar con la identidad de los malvivientes.