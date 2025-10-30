Policiales
30 de octubre de 2025 - 05:08

Delincuentes explotan bóveda de banco en Katueté y se enfrentan a la Policía

Katuete
Así quedó la sede del banco en KatueteGentiel

Un grupo de al menos diez delincuentes atacó una sede de banco en Katueté, en la madrugada de este jueves. Los asaltantes explosionaron la bóveda y luego se enfrentaron a tiros con la Policía, según un informe preliminar.

Por ABC Color

El ataque a la sede del banco Itaú, ubicada en el centro mismo de Katueté, ocurrió cerca de las 02:40, según el informe preliminar. Los delincuentes sitiaron la ciudad utilizando “clavos miguelito” para bloquear los accesos y dificultar el desplazamiento de patrulleras.

De acuerdo con el comisario Leonor González, aparentemente actuaron entre quince y veinte delincuentes. Según detalló, estos se desplazaron en tres camionetas: dos Chevrolet blancas y un Ford Ranger.

Los delincuentes explosionaron bóveda y aparentemente los cajeros automáticos del banco atacado en Katueté.

González relató que una patrullera que escoltaba a una transportadora en Puente Kyjhá escuchó los primeros disparos al regresar a la ciudad. Los agentes intentaron pedir refuerzos, pero no lograron llegar hasta la comisaría local porque el camino estaba cubierto de “clavos miguelito”.

“Al escuchar los disparos, la patrullera se fue a la comisaría para traer refuerzos, pero el camino ya estaba lleno de clavos miguelitos, por lo que quedó pinchada su rueda. Entonces, fuimos a otra sede policial y también la base de Investigaciones de la Policía fue rodeada de clavos”, comentó.

Los delincuentes detonaron la zona del banco donde están ubicados los cajeros automáticos.

Detonaron la bóveda del banco

Los atacantes hicieron detonar la bóveda y aparentemente los cajeros automáticos del banco.

Tras el asalto, se produjo un enfrentamiento armado en la zona de Kumandá Kai, donde los criminales abandonaron uno de los vehículos en un sojal.

Hasta el momento no se reportan heridos entre policías ni delincuentes.

"Clavos miguelito" que fueron colocados en los calles de Katueté para sitiar la ciudad por los delincuentes que atacaron una sede bancaria en la localidad.

Se desconoce si hubo vaciamiento

La Policía aguarda la llegada de Criminalística para ingresar a la entidad y determinar si la bóveda fue vaciada y si hubo robo de dinero. “No sabemos aún si se llevaron algo, pero enseguida vamos a saber eso”, explicó el comisario.

La patrullera de la Comisaría de Katueté quedó con las ruedas pinchas tras circular sobre "clavos miguelito".

La gerenta del banco acudió al lugar, aunque no pudo confirmar la cantidad de dinero existente ni las pérdidas sufridas, de acuerdo al reporte de González.