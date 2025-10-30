Delincuentes explotan bóveda de banco en Katueté y se enfrentan a la Policía

El ataque a la sede del banco Itaú, ubicada en el centro mismo de Katueté, ocurrió cerca de las 02:40, según el informe preliminar. Los delincuentes sitiaron la ciudad utilizando “clavos miguelito” para bloquear los accesos y dificultar el desplazamiento de patrulleras.

De acuerdo con el comisario Leonor González, aparentemente actuaron entre quince y veinte delincuentes. Según detalló, estos se desplazaron en tres camionetas: dos Chevrolet blancas y un Ford Ranger.

González relató que una patrullera que escoltaba a una transportadora en Puente Kyjhá escuchó los primeros disparos al regresar a la ciudad. Los agentes intentaron pedir refuerzos, pero no lograron llegar hasta la comisaría local porque el camino estaba cubierto de “clavos miguelito”.

“Al escuchar los disparos, la patrullera se fue a la comisaría para traer refuerzos, pero el camino ya estaba lleno de clavos miguelitos, por lo que quedó pinchada su rueda. Entonces, fuimos a otra sede policial y también la base de Investigaciones de la Policía fue rodeada de clavos”, comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Villa Elisa: intentaron irrumpir en sucursal de banco abriendo un boquete

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detonaron la bóveda del banco

Los atacantes hicieron detonar la bóveda y aparentemente los cajeros automáticos del banco.

Tras el asalto, se produjo un enfrentamiento armado en la zona de Kumandá Kai, donde los criminales abandonaron uno de los vehículos en un sojal.

Hasta el momento no se reportan heridos entre policías ni delincuentes.

Se desconoce si hubo vaciamiento

La Policía aguarda la llegada de Criminalística para ingresar a la entidad y determinar si la bóveda fue vaciada y si hubo robo de dinero. “No sabemos aún si se llevaron algo, pero enseguida vamos a saber eso”, explicó el comisario.

La gerenta del banco acudió al lugar, aunque no pudo confirmar la cantidad de dinero existente ni las pérdidas sufridas, de acuerdo al reporte de González.