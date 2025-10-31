Mariano Roque Alonso: investigan posible intoxicación en fábrica de bolsas

Una comitiva fiscal policial intervino este jueves una empresa dedicada a la fabricación de bolsas de polipropileno, ubicada en Mariano Roque Alonso, tras la denuncia de una supuesta intoxicación que habría afectado a entre ocho y diez trabajadores.

El hecho se registró alrededor de las 12:30 en la firma Packem Paraguay, situada en el barrio Corumbá Cue. Los empleados afectados fueron derivados a la Clínica Periférica del IPS Yrendague, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con el informe policial, los trabajadores ingresaron con síntomas de mareo, vómito y dificultad respiratoria, presuntamente provocados por la inhalación de humos químicos. Al momento de la intervención, solo una de las afectadas, identificada como Mara Escobar Benítez (46 años), permanecía internada en observación; los demás ya fueron dados de alta.

Fiscalía y MADES verificaron condiciones de seguridad

El comisario Rodolfo Sánchez, subjefe de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, confirmó que la intervención se realizó con acompañamiento de la fiscal Blanca Zaracho y funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), quienes inspeccionaron las instalaciones y solicitaron documentaciones de habilitación de la planta.

“La fiscal se apersonó hasta el lugar para verificar las medidas de seguridad. También estuvieron funcionarios del Mades, revisando inclusive documentaciones que autorizan a la empresa a operar”, explicó el comisario.

Según Sánchez, el establecimiento —de unos 6.000 metros cuadrados— se dedica exclusivamente a la costura y ensamblaje de bolsas tipo arpillera, sin manipulación directa de productos químicos.

“Los encargados manifestaron que no trabajan con sustancias químicas, solo con las telas ya pintadas que reciben de otros proveedores”, agregó.

Causa a determinar

Las autoridades aún no precisaron el origen de la posible intoxicación. El comisario indicó que los responsables de la fábrica que estaban presentes durante la intervención no coincidían con el personal del turno en que ocurrió el incidente, por lo que se aguarda un informe médico del IPS que determine la causa del malestar.

“No pudimos constatar qué fue lo que provocó el cuadro. Esperamos que los doctores envíen un informe al Ministerio Público para aclarar la situación”, señaló Sánchez.

La Fiscalía de Mariano Roque Alonso, a cargo de la agente Blanca Zaracho, abrió una investigación preliminar.