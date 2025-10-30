Sobrevivió de milagro: hallan a una beba que fue arrojada a una letrina

La beba había sido encontrada por su abuelo, quien casualmente fue hasta una letrina alternativa de la vivienda, ubicada a unos 80 metros de la casa. Al llegar al lugar, escuchó el llanto de la criatura y, tras buscar de dónde provenía, se encontró que el llanto venía de una letrina llena de heces humanas.

Tras destapar el pozo, se encontró a una beba totalmente embarrada de heces y con gusanos corriendo por todo el cuerpo.

La fiscal Norma Salinas rápidamente inició una investigación. Los primeros datos indicaron que la propia madre habría parido en horas de la madrugada y la arrojó en la letrina con el fin de que muriera ahogada con las heces humanas.

Sin embargo, las heces que se encontraban allí amortiguaron la caída y terminaron salvando la vida de la recién nacida.

Señaló que la mujer vivía en una habitación separada junto a su hija de 11 años y que, aunque estaba embarazada, supuestamente nadie en la vivienda se había percatado de su estado de gestación.

Indicó que en ningún puesto de salud figura un parto asistido de la mujer, situación que hace sospechar que la mujer dio a luz sola y, en forma premeditada, intentó deshacerse de su beba.

Añadió que la misma ya fue imputada por homicidio en grado de tentativa, abandono y violación del deber del cuidado, con una pena de hasta 10 años de prisión.

La unidad fiscal solicitó prisión preventiva para la mujer y se espera que en las próximas horas sea trasladada al penal de mujeres de Coronel Oviedo.