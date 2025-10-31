Minga Porã: imputan a una mujer por presuntamente envenenar a perros y gatos

El fiscal Fidel Godoy, de la unidad especializada en Bienestar y Protección Animal de Minga Porã, imputó a una mujer por el presunto envenenamiento de nueve perros y dos gatos.

Según el Ministerio Público, la causa guarda relación con supuestos actos reiterados de maltrato y crueldad de animales domésticos.

Conforme a la imputación, la sospechosa habría envenenado a las mascotas de los vecinos y causó varias muertes en distintas fechas, aunque el último caso data del 13 de octubre pasado, en zona del barrio El Progreso de Minga Porã.

Otro acto atribuido a la imputada es haber derramado agua caliente sobre un perro y tras la serie de denuncias, el Ministerio Público inició una pesquisa con la que ya se consiguieron fotografías y filmaciones que evidenciarían el envenenamiento y posterior fallecimiento de los animales.

Imputación por maltrato

La investigación también indica que la imputada actuaría con odio hacia los animales y también su vivienda no cuenta con cercado perimetral, algo que permitía que las mascotas de los vecinos ingresaran al lugar.

Por el caso, la imputación corresponde a hechos punibles de maltrato animal, crueldad animal por envenenamiento o intoxicación y crueldad animal con resultado de muerte.

Asimismo, la Fiscalía solicitó que, en caso de que la imputada no se presente sin causa justificada a la audiencia, se declare su rebeldía y ordene su captura.

