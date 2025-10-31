Sepa cuánto dinero se recuperó hasta ahora tras el asalto al banco de Katueté

El asalto al banco Itaú de la ciudad de Katueté, en el departamento de Canindeyú, fue perpetrado por un grupo tipo comando que pretendía robar el equivalente a 907.000 dólares que supuestamente había en la bóveda en ese momento.

Sin embargo, con las desmedidas explosiones que ocasionaron, los asaltantes prácticamente destruyeron el edificio, por lo que gran parte del dinero se esparció entre los escombros.

De hecho, los agentes de la Policía Nacional (PN) recuperaron 23 bolsas de dinero, que fueron llevadas a la sede del Ministerio Público (MP) de ese municipio, a cargo de la fiscala Cleider Marlene Velázquez López.

Al menos hasta anoche, ya habían sido contabilizados 1.944 millones de guaraníes y 103 mil dólares, que estaban contenidos en 14 bolsas.

Desde esta mañana se está contando la plata que hay en las otras nueve bolsas recuperadas, tras lo cual se va a saber cuánto es lo que no pudieron llevarse los asaltantes.

Los investigadores creen que la banda de delincuentes llevó un exiguo botín, es decir, mucho menos de lo que querían robar.

Hallaron otra camioneta utilizado en asalto a banco

Esta mañana también fue encontrada abandonada y quemada una camioneta Ford Ranger doble cabina, que se usó en el asalto al banco Itaú de Katueté.

Fue en un camino rural de la colonia Nueva Conquista, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en las coordenadas 24° 32′ 59.9″S, 55° 15′ 07.5″ W, a 71 kilómetros del lugar del asalto.

La Ford Ranger se robó el 20 de agosto pasado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, según información del Comando Tripartito.

Ayer, ya había sido encontrada una camioneta Toyota Hilux doble cabina, que fue dejada en la colonia Kumanda Kai, municipio de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, en las coordenadas 24° 27′ 12.9″ S, 54° 54′ 00.9″ W, a 35 kilómetros de la ciudad de Katuete.

Correlación balística

La banda de asaltabancos que cometió el ataque en Katueté es la misma o por lo menos parte de la gavilla de piratas del asfalto que el 10 de setiembre pasado perpetró el asalto contra un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas, en la rotonda de desvío a la compañía Cantera Boca, sobre la ruta PY02, en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú, en las coordenadas 25º 28’ 43.6” S, 56º 05’ 00.8” W.

Al menos eso asume la Policía con el resultado del análisis balístico que se hizo de las vainas (bala piré) recogidas en la escena del atraco en Katueté. Esos casquillos fueron expulsados por las armas disparadas por los asaltantes.

Según los datos filtrados este viernes, la correlación balística revela que las armas usadas ayer jueves en el asalto al banco Itaú de Katueté se dispararon también en el golpe contra el convoy de camiones en Caaguazú.