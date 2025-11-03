Desconocido dispara contra una vivienda e hiere en ambas piernas a una adolescente

Una menor de 14 años resultó con dos heridas de disparo en ambas piernas, a la altura de las rodillas, cuando un desconocido disparó desde la calle contra su vivienda. El lugar del incidente se encuentra en el barrio Santa Clara, kilómetro 4, del distrito de Carlos Antonio López, en Itapúa.

Según el informe policial de agentes de la Comisaría 20ª de la zona, el ataque a la residencia ocurrió cerca de las 21:30 de este domingo. Testigos habrían manifestado que, en total, se escucharon cinco disparos.

En el lugar del hecho se levantó una vaina servida, presumiblemente calibre 9 mm. La víctima habría recibido dos proyectiles en ambas piernas, a la altura de las rodillas. La adolescente fue trasladada por bomberos voluntarios hasta el Centro de Salud de Carlos Antonio López y, posteriormente, hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

Familiares de la menor manifestaron que divisaron a un hombre que sería el presunto autor de los disparos, quien se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux de color blanco.

Investigan trasfondo

Posteriormente, los intervinientes convocaron a personal técnico de Criminalística e Investigaciones para iniciar el levantamiento de indicios. También comunicaron el hecho al Ministerio Público.

El padre de la víctima habría manifestado que desconocen el motivo por el que fueron atacados. Los intervinientes no manejan una hipótesis certera, pero no se descarta que sea algún tipo de amedrentamiento, debido a que uno de los hermanos de la afectada estaría sindicado como presunto autor de varios hechos delictivos, como hurtos bagatelarios en la zona.

Entretanto, la menor continúa estable, internada en el HGI. El impacto de bala lo habría recibido en la rodilla derecha, y el proyectil terminó atravesando hasta la pierna izquierda.