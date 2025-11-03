Detienen a presunto autor de hurto en Cambyretá y recuperan objetos de los compradores.

Agentes de la Comisaría 115ª del barrio Arroyo Porã de Cambyretá informaron sobre la aprehensión de un joven de 22 años durante un patrullaje preventivo, en el que lo verificaron este lunes cerca de las 5:00. En poder del mismo incautaron un teléfono que recientemente fue denunciado como hurtado.

El subjefe de la Comisaría 115ª, suboficial inspector Gustavo Garay, manifestó que durante la identificación del joven este no pudo justificar la procedencia del aparato celular, y verificaron que se trataría del mismo que fue robado junto a otros aparatos electrónicos y herramientas en una vivienda del mismo barrio.

Posteriormente, el presunto autor confesó que los otros objetos hurtados los había vendido e indicó a la Policía los lugares donde los entregó. Los intervinientes recuperaron estos elementos de los puntos señalados por el presunto ladrón.

Los uniformados incautaron un celular marca Mobile color azul, una notebook marca Lenovo, un PlayStation 3, un taladro marca Total y una amoladora, que habían sido hurtados de la vivienda de Romina Ruiz Díaz (21), el pasado 28 de octubre, según el acta de denuncia N.º 784/2025.

El detenido fue identificado como Alan Basilio Ayala Acosta (22), quien cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio del año 2024.

Permanecerá a cargo de la agente fiscal de turno Raquel Bordón. Además, los efectivos de la comisaría local pasaron una lista de los compradores de los objetos recuperados, la cual quedó a disposición del Ministerio Público.