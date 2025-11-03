Policiales
03 de noviembre de 2025 - 02:28

Enfrentamiento entre hinchas de Cerro y policías dejó dos agentes heridos

Dos policías heridos tras disturbios al término del partido Cerro vs. Guaraní en la Nueva Olla
Dos agentes policiales resultaron heridos tras un enfrentamiento con hinchas de Cerro Porteño, al término del partido contra Guaraní disputado en la Nueva Olla. Más de 40 personas fueron demoradas durante el operativo de seguridad.

Por ABC Color

Un violento incidente se registró anoche tras la finalización del partido entre Cerro Porteño y Guaraní, disputado en el estadio La Nueva Olla. El hecho dejó como saldo dos agentes policiales heridos y decenas de personas demoradas durante el operativo de seguridad.

Según el comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría Cuarta Metropolitana, los disturbios se produjeron al término del encuentro, cuando un grupo de hinchas del club azulgrana se enfrentó con efectivos policiales que custodiaban la zona.

“Hubo una escaramuza entre hinchas y personal policial, donde resultaron heridos el comisario principal Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 16ª, con una lesión en la cabeza, y un suboficial del grupo antidisturbios, con una herida en el pie”, informó el jefe policial.

El comisario señaló que, si bien no hubo detenidos en relación directa con la pelea, continúan las investigaciones para identificar a los responsables de las agresiones.

Decenas de demorados y objetos incautados

Varias personas fueron demoradas durante el operativo de seguridad del partido Cerro vs. Guaraní.
De acuerdo con el informe policial del operativo “Py’aguapy”, que se extendió desde las 16:00 hasta las 22:00 del domingo, se registraron los siguientes resultados:

  • 39 hinchas de Cerro Porteño demorados por dar positivo al alcotest.
  • 2 hinchas de Guaraní también demorados por la misma causa.
  • 17 cuidacoches demorados preventivamente.
  • 1 persona detenida por contar con orden de captura pendiente.
  • Un vehículo incautado.
  • Incautación de 22 cohetes y 52 cintos dentro del estadio.

El comisario Insfrán destacó la colaboración entre distintas dependencias policiales y valoró que, a pesar de los incidentes, el operativo logró prevenir mayores hechos de violencia.