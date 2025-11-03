Fiscalía imputa a un estudiante por suministro y tenencia de drogas

La fiscal antidrogas Julia Báez imputó por la supuesta comisión de los hechos punibles de suministro y tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes a estudiante de 18 años.

Según el Ministerio Público, el joven “fue sorprendido in fraganti en el momento en que tenía en su poder la droga” dentro de un colegio de J. Augusto Saldívar.

La investigadora solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del sospechoso ante una posibilidad de fuga y también de obstrucciones al proceso.

El caso se registró el 1 de noviembre pasado cuando el ahora imputado fue sorprendido por policías dentro de una institución educativa ubicada en la compañía Toledo Cañada con presunta cocaína.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caen dos presuntos microtraficantes durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero