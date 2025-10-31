Caen dos presuntos microtraficantes durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Regional N°1 de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron un allanamiento en una vivienda que operaba presuntamente como “boca de fumo” (punto de venta de drogas al menudeo). Durante la operación fueron detenidos Pedro Pablo Alvarenga Cabañas, de 41 años, con antecedente penal por abigeato y un adolescente de 16 años. Del poder de los detenidos se incautó 27,59 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 26 dosis listas para su venta al consumidor final y otras evidencias, según los intervinientes.

El allanamiento que tuvo el apoyo de las Fuerzas Especiales de la Senad, se efectuó en el barrio San Juan Neuman de esta ciudad.

Otras evidencias incautadas

Los agentes antidrogas incautaron además del clorhidrato de cocaína, 2 balanzas pequeñas, una cuchara dosificadora y dinero en efectivo en guaraníes, la suma de 1.756.000, además de 559 reales, según detallaron desde la institución.

El procedimiento fue encabezado por la fiscal antidrogas de Amambay Rossana Coronel, quien imputaría a los ahora privados de libertad por tenencia y comercialización de drogas, según fuentes del Ministerio Público.