Identifican a supuesto robacoches y requieren su detención

Se trata de Néstor Joaquín Pereira Escurra, de 65 años, quien pese a su edad y sus antecedentes penales sigue siendo supuestamente uno de los principales “levantadores de vehículo” en la capital.

Policías del Departamento Control de Automotores señalan a Pereira, por ejemplo, como autor del intento de robo de un automóvil Toyota Platz azul, el 5 de agosto pasado en General Bruguez y Herminio Miranda, así como el autor del robo de una camioneta Toyota Hilux Surf azul, el 16 de octubre pasado en Rojas Silva casi Manuel Domínguez, al costado del colegio Salesianito.

Para fortuna de su propietario, el docente Édgar Raúl Verón Molinas, la camioneta Toyota Hilux Surf fue recuperada ese mismo día.

Los agentes identificaron a Escurra en ambos casos gracias a los videos de cámaras de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, pese a que pidieron allanamiento a su domicilio y que se librara orden de detención en su contra, los fiscales Francisco Torres, del caso Toyota Platz, y Daniela Benítez, del caso Toyota Hilux Surf, hasta ahora no se expidieron al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Identifican a presunto líder de banda de robacoches desmantelada en Luque

Según la investigación policial, Néstor Joaquín Pereira Escurra actuaría en complicidad con su hermano menor Luis Aníbal Pereira Escurra, de 63 años, quien también tiene varios antecedentes y que aparentemente era el que le transportaba en un coche blanco hasta los lugares donde se robaban los vehículos. Luis Aníbal ahora ya está en la cárcel.

Ambos son hermanos mayores de Omar Daniel Pereira Escurra, de 49 años, otro supuesto robacoches que llegó a integrar frondosas gavillas delictivas de nuestro país.