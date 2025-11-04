Detuvieron en Itapúa a presunto abusador que drogó y ultrajó a una niña de 12 años en Capiatá

Durante un operativo desplegado por agentes de la oficina regional en Itapúa del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, se logró la captura de Dionisio Cabrera Vera (36), quien tenía orden de captura pendiente por un caso de abuso sexual en niños. La detención fue realizada en la mañana del lunes, en la vía pública del barrio Villa Victoria de Obligado.

La aprehención se realizó en el marco de la causa Nº 3440/25, caratulada como “Benjamín Cabrera Cáceres y Dionisio Cabrera Vera s/ abuso sexual en niños”, cuya investigación está a cargo de la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, Carolina Martínez.

Según los intervinientes, el hombre se encontraba resguardado en la casa de familiares. El hecho investigado data del mes de abril de este año, en la ciudad de Capiatá.

Los intervinientes manifestaron que la investigación fiscal apunta a que el detenido, junto a otra persona, suministraron una bebida con algún tipo de sustancia estupefaciente para dormir a una niña que pasaba todos los días frente a una obra en la que estaban trabajando. Cuando la menor de 12 años se descompensó, habrían abusado sexualmente de ella.

El hombre será trasladado a la ciudad de Capiatá, para quedar a disposición de la fiscal de la causa.